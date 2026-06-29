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海關截查美國抵港空運貨物 揭襪子內藏10隻瀕危活龜

突發
更新時間：15:46 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-29 HKT

香港海關昨日（6月28日）在香港國際機場檢獲10隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約2.6萬元。

透過風險評估，海關人員昨日檢查一批由美國進口至香港，報稱載有軟墊、裝飾毯子的空運貨物。經檢查後，海關人員在紙箱内發現該批以襪子收藏的懷疑受管制屬瀕危物種活龜。案件已轉交漁農自然護理署跟進。

根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可透過24小時熱線（182 8080），專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑走私活動。

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