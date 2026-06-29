海關長洲以南截獲快艇 檢240公升走私電油
更新時間：15:41 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:41 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:41 2026-06-29 HKT
香港海關昨日（6月28日）在長洲以南對開海面，截查一艘快艇並檢獲240公升懷疑未完稅電油及34支懷疑未完稅香煙。行動中，一名本地男子被捕。
海關昨午發現一艘形跡可疑的快艇高速越過南面水界駛進香港水域，隨即採取行動將該艘快艇截停。經搜查後，海關人員在船上12個膠桶內發現該批懷疑未完稅電油，並在駕駛艙內檢獲34支未完稅香煙，總市值約6200元，應課稅值約1500元。船上一名49歲的本地男子，涉嫌違反《應課稅品條例》被捕。
根據《條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅汽油或香煙即屬違法。一經定罪，前者最高可被判罰款100萬元及監禁2年，後者最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可透過24小時熱線（182 8080），專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報非法燃油或私煙活動。
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