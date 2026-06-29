投資專家廣告 物理治療師墮「美女助理」局 投資騙局失逾500萬
更新時間：15:04 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:04 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:04 2026-06-29 HKT
過去一周警方共接獲超過80宗網上投資騙案，總損失逾$8,600萬港元。其中一名受害人為本地物理治療師，被Facebook網上投資專家廣告吸引，按下廣告後直接進入WhatsApp對話，對方是一名WhatsApp頭像標緻、衣著專業的「美女助理」。
「美女助理」每日提供股市動向及預測，並吹捧「專家導師」的精準分析使成員獲利不少，及後誘使受害人下載一個虛假投資手機應用程式「SecuG Pro」，並指使用此平台可以用比市場價格低的價錢買入股票，受害人不虞有詐，按客服指示金將額存入不明個人銀行戶口，「美女助理」以追業績為由，懇求受害人多次再傳入金額，受害人見帳面不斷獲利，決定繼續入帳，及後因無法提款，始知受騙，最終損失逾500萬港元。
守網者提醒你:
切勿輕信「高回報低風險」
切勿下載任何不明手機應用程式
切勿點擊任何不明連結或網站
虛假程式或網站內的帳面結餘，可能只是騙徒在程式後台虛構的數字，絕非你的真實帳戶存款。
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