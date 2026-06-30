「以人為本」積極推展各項改善工程 懲教署推多項措施 有效應對酷熱天氣 改善院所環境

應對高溫 優化環境

近年，全球暖化問題持續，酷熱天氣對香港的影響日益加劇。懲教署一直秉持「以人為本」的理念，積極推展各項工程，務求持續改善懲教院所的環境，確保羈管環境人道、合適和健康，同時為職員提供良好的工作環境，以提升運作效能。懲教署高級監督(工程及策劃)周俊傑表示：「署方有序推展不同的工程項目，以加強院所內的通風及降溫效果，從而改善在囚人士的羈管環境，並優化職員的工作環境。」

懲教署高級監督(工程及策劃)周俊傑表示，署方一直秉持「以人為本」的理念，積極在各院所推行多項創新措施及優化工程，持續提升通風效能及降低室內溫度，致力為在囚人士及職員締造更適切的環境。

加強通風 兼顧保安

周俊傑表示，在加強通風方面，懲教署除定期於各懲教院所更換或加裝不同類型的風扇外，近年更重點引入高效能及切合院所運作需要的設備，當中防自殺設計滾筒扇(滾筒扇)及大型座地工業風扇(大型座地風扇)為重點配置。

懲教署於2021年研發供單獨囚室使用的滾筒扇，其外殼採用全封閉及防護結構設計，既通風又安全，可避免在囚人士以此作為自殘工具。滾筒扇在配合院所管理及秩序的前提下，有效加強囚室的空氣流動，減少積聚熱空氣。

大型座地風扇的特點為高風量及覆蓋範圍廣，能有效促進空氣循環，特別適用於走廊、大型活動空間及高人流區域，有助迅速減低悶熱感。懲教署自2024年起於各懲教院所的合適位置，加裝合共約70部大型座地風扇，以進一步加強室內空氣流動，從而降低室內溫度。

優化設計 促進對流

周俊傑指出，除機械通風外，懲教署亦積極更新建築設計以促進自然通風。以赤柱監獄為例，院所閘門的設計正逐步從舊有的密封式更換為柵欄式，窗戶亦改用高透風結構，以替代舊式的窗戶設計。這兩項新設計可增強建築物內部的自然空氣對流效應，提升整體通風表現，並同時有效維持院所應有的保安水平。

懲教院所內的大型座地風扇、牛角扇及柵欄式閘門等設施，均大大提升院所的室內通風程度。

應用科技 降溫隔熱

周俊傑表示，在降溫措施方面，懲教署聯同工務部門，在部分日間活動設施和囚室的窗戶貼上隔熱膜，藉反射日照減少熱能吸收，從而降低室內溫度。此外，懲教署率先聯絡有關科研機構及工務部門，引入創新科技，在部分懲教院所合適的混凝土及金屬表面應用製冷塗層，以減少熱能吸收及降低室內溫度。現時，已有八所懲教院所採用相關技術，署方將根據工務部門的成效評估，逐步擴大應用範圍。

成效彰顯 體感改善

推行多項降溫措施後，前線人員及在囚人士的工作及生活環境均有明顯改善。任職於大潭峽懲教所的懲教主任(特別職務)秦華表示，院所增設了大型座地風扇以加強空氣流動，加上大閘塗上製冷塗層，工作間明顯較以往涼快。

懲教主任(特別職務)秦華表示，署方於大潭峽懲教所的大閘塗上製冷塗層後，他感覺到工作間較之前涼快。

優化環境 關顧身心

在囚人士亦同樣感到囚室及工作間的環境有所改善。正在赤柱監獄服刑的在囚人士阿忠(化名)表示，自署方推行通風及降溫措施後，囚室及工作間均更為通風，悶熱情況得以紓緩，作息和睡眠質素均有所提升，個人更覺精神。

正在赤柱監獄服刑的在囚人士阿忠(化名)表示，自署方於懲教院所推行多項通風及降溫措施，包括於飯堂安裝多把風扇，室內悶熱情況大幅改善。

持續優化 應對氣候

懲教署表示，未來會繼續因應氣候變化及實際運作需要，持續推展工程和引進新措施，確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康。