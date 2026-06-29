九龍城奪命小巴｜市民獻花哀悼死者 工人搶修受損欄杆

九龍城奪命車禍，姓吳（43歲）食環署衛生督察被撞斃。今（29日）晨記者到場了解，現場一片狼藉，鐵欄變形扭曲，小巴的擋風玻璃遺留在花槽中央，有市民擺放鮮花悼念死者，旁邊有一對被膠袋包裹的波鞋。

現場所見，警方以膠帶圍著花槽範圍，被撞到變形扭曲的鐵欄、路牌亦擺放在花槽旁，一地拖鞋、水樽及小巴殘件雜物，清潔工在場清理。工人正在搶修受損欄杆及路牌。

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事發於昨午5時48分，一輛小巴駛至亞皆老街147M號、近九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路，撞倒2名分別為39歲及43歲的男途人，以及一名16歲的女途人。姓吳（43歲）男途人頭部及身體多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午7時23分被證實死亡。食環署時證實，事件中死者為食環署衞生督察，意外發生時正值休班。

該名小巴司機頭部及四肢受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。該名39歲男途人及16歲女途人，以及16名年齡介乎九至六十三歲的小巴乘客（8男8女），分別頭、頸及手腳受傷，均清醒分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理。小巴司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。