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懲教署再辦更生青少年灣區交流團 曾涉「黑暴」14女訪深 了解創科及歷史

突發
更新時間：21:24 2026-06-28 HKT
發佈時間：21:24 2026-06-28 HKT

繼本年二月首次舉辦青少年更生人士灣區體驗交流團後，懲教署於6月26日至今日（六月二十八日）再次為青少年更生人士舉辦為期三天的灣區體驗交流團，到訪深圳多個企業和地方，了解粵港澳大灣區在創科方面的最新發展以及當地歷史文化。

是次交流團對象主要為曾參與「黑暴」事件的女性青少年更生人士，共有14名青少年參與。參加者除了有正接受監管的青少年外，亦包括已完成監管的青少年更生人士。

黃國興率團參觀大疆

交流團第一日（6月26日），參加者首先到訪深圳市一間科技公司，了解醫療範疇機器人的研發和應用，以及前往東江縱隊司令部舊址及土洋烈士紀念公園，認識抗戰歷史和緬懷為國捐軀的烈士，從而提升她們的家國情懷和民族精神。翌日（6月27日），懲教署署長黃國興帶領交流團參觀大疆創新科技有限公司，了解該公司無人機系統的發展。

交流團今日前往深圳太空館參觀，參加者透過沉浸式體驗項目，親身了解國家航天科技發展的成就。交流團之後亦到訪「福田之翼」鵬城低空無人機展示中心及華強北全球人工智能應用場景中心，認識國家在低空經濟及人工智能的發展。

已完成監管的更生人士阿欣（化名）表示，她以往對國家存有誤解，因受報章煽動和誤導而干犯暴動罪被判入獄。她得悉懲教署為更生人士舉辦灣區體驗交流團，遂主動報名參加。今次的交流團讓她親身見證國家的科技發展一日千里，亦藉此重新認識祖國。她決心改過自新，積極融入社會，期望日後為國家發展作出貢獻。

灣區體驗交流團為「沿途有『理』」計劃的重點活動之一，旨在透過實地走訪，讓參加者學習中國歷史，見證國家繁榮進步，從而建立歸屬感與國民身分認同。署方將繼續舉辦同類活動，協助更生人士重回正軌。更生人士出獄後如有興趣參與，請瀏覽相關網頁

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