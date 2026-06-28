教聯會優秀教師選舉｜首設「國安教育組」獎項 警方國安處獲邀評審 江學禮郭嘉銓出席頒獎

為凝聚專業力量，表彰教師的卓越貢獻，香港教育工作者聯會（教聯會）自2005年起舉辦「優秀教師選舉」，鼓勵教育界追求專業卓越。今年，優秀教師選舉踏入第21屆。適逢《香港國安法》實施六周年，警務處國家安全處（國安處）亦迎來成立六周年的重要里程。本屆選舉獲國安處全力支持，今年更首次特設「國家安全教育組」，並邀得國安處參與評審工作，進一步深化愛國主義及國安教育的推動。典禮以奏唱國歌揭開序幕，場面莊嚴，充分展現教育界對國家的歸屬感與承擔。

是次頒獎典禮於今日（6月28日）假海景嘉福酒店一樓瀚林廳舉行，特區政府教育局副局長施俊輝、政制及內地事務局副局長胡健民，以及國安處處長江學禮、助理處長郭嘉銓一同應邀擔任主禮及頒獎嘉賓。教聯會會長劉智鵬、主席黃錦良及副會長朱國強、鄧飛等亦出席頒獎。國安處處長江學禮及助理處長郭嘉銓分別為今屆首設的「國家安全教育組」及「關愛組」頒發獎項。今年獲獎教師涵蓋多個組別，得獎者攜親友共同見證殊榮及喜悅，現場氣氛溫馨熱烈。

今年適逢《香港國安法》實施及警務處國家安全處成立六周年，國安處作為本屆選舉的支持及評審單位，對活動的順利舉行貢獻良多。國安處處長江學禮親臨主禮及頒獎，表揚在國家安全教育方面表現卓越的教師。國安處自成立以來，始終堅定執行《香港國安法》，維護國家主權與安全，與社會各界同心前行，未來將繼續與教聯會攜手推動國家安全教育在校園紮根，培育學生成為維護國家安全的中堅力量。

教聯會主席黃錦良總結時表示，教聯會與教育局及國安處未來將持續加強合作，共同推進香港教育事業的創新發展。他強調，在《香港國安法》實施六周年及國安處成立六周年的重要時刻，「國家安全教育組」的首次設立將有助推動國家安全教育紮根校園，培育更多愛國愛港的優秀人才，讓教育之光薪火相傳。