機場海關截獲「毒畫框」拘收貨印尼女 檢146萬元可卡因冰毒

海關偵破146萬元懷疑毒品案，販毒集團利用油畫框作掩飾，收藏毒品偷運來港，海關機場科人員昨（27日）在一批來自尼日利亚貨物中，發現物品與報關貨物不相符，調查後揭發油畫框暗藏可卡因，其後在尖沙嘴拘捕一名收貨印尼籍女子，在其住所再檢懷疑冰毒。

海關毒品調查科機場調查課調查主任陳綺琪表示，海關機場科人員進行風險評估及情報分析，昨早一批由尼日利亚來港的貨物，報稱是食物及衣服，在X光檢查下，X光影像與報稱物品並不相符，關員打開檢查時，貨物為一個油畫框，造功粗糙，引起懷疑，於是從畫框鑽孔，發現可疑白色粉末，快速毒品測試，結果證實為可卡因，共重800克，總值63萬港元。

陳又說，收貨地址是尖沙咀一個商業單位，同日下午，海關毒品調查科人員在尖沙咀進行監控遞送行動，一名33歲印尼籍女子收到貨物，關員隨即表露身份將她拘捕，疑犯報稱無業，其後被押返太子住所進一步搜查，再檢獲2公斤懷疑冰毒，總值83萬元。