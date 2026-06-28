九龍城法院外紅Van剷行人路1死16傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕

九龍城今日（28日）下午發生奪命車禍。一輛紅頂小巴駛至亞皆老街九龍城裁判法院大樓外時，突然失控撞破鐵欄，衝上行人路，直撼大樓外的樓梯花槽。意外造成17人受傷，其中一名44歲男途人昏迷送院，經搶救後不幸傷重不治。涉案48歲小巴男司機已被警方以涉嫌危險駕駛罪名拘捕，意外原因仍在調查中。

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事發於亞皆老街九龍城裁判法院大樓外，今日（6月28日）下午5時許，一部紅頂小巴意外撞破鐵欄，衝上行人路，直撼大樓外樓梯花槽才停下。司機浴血被困，大批途人乘客受傷，熱心市民見狀上前救援。

事件導致17人受傷，包括14乘客及3名途人，當中3男女傷勢較嚴重。多部救護車接報趕至，救援人員在場分流急救傷者。事件中，有一名44歲男途人昏迷，被送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。

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現場所見小巴車頭凹陷，擋風玻璃甩脫，車內一片狼藉，甚至亞皆老街的路牌亦被撞斷，可見事發時衝擊力巨大。警方經初步調查後，以危駕致死罪名拘捕涉案48歲姓趙的小巴男司機。

目前意外原因仍在調查。事故期間，亞皆老街往九龍城方向近九龍城法院的部分行車線封閉，交通繁忙。