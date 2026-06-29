最佳刑事調查隊系列｜天眼線索一閃而過 大埔探員敏銳洞察 齊心偵破偷油案

警務處早前舉行2025年度「總區最佳刑事調查隊」頒獎禮，旨在弘揚警隊人員的專業精神及團隊合作，以持續提升警隊整體服務質素。大埔警區刑事調查隊第2隊憑藉卓越的團隊表現及鍥而不捨的專業精神，榮獲「總區最佳刑事調查隊」殊榮。該團隊於去年偵辦一宗燃油盜竊案件時，面對現場線索匱乏及行車記錄儀畫面極度模糊等重重困難，仍能展現敏銳洞察力，從車輛一閃而過的商標細節入手，順藤摸瓜，最終成功鎖定並拘捕一名疑為經營非法油站的偷油疑犯。團隊主管偵緝督察石家輝表示，刑事偵查工作猶如一場與時間競逐、考驗體力與意志的持久戰，今次獲獎全賴隊員之間的互信互助和共同進退的團隊精神。

事發於去年某日一個清晨，大埔警區刑事調查隊第2隊接獲一名司機報案，指泥頭車油缸內的燃油被洗劫一空，團隊成員隨即展開調查，然而調查的起步並不容易，他們只能即場在手掌大小的行車記錄儀上尋找線索，且片段極為模糊，無法看清可疑車輛的車牌。

偵緝警長楊遠明及偵緝警員温格嵐分享道：「一旦放棄，關鍵證據便可能隨之流失。我們始終抱持『追到天涯海角都要追』的決心，這正是刑偵人員的使命與責任。」面對畫面模糊的關鍵片段，人員反覆定格、重播，鍥而不捨地從細節中尋找突破口，最終憑藉細心與耐性，在畫面中尋獲一個車身上細小的商標。二人指出，案件調查工作並非每次都能在理想的環境下進行，如何在困境中靈活變通、迎難而上，正正體現刑事調查工作的核心價值與專業能力。

小隊人員憑藉在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。

團隊隨即展開深入分析與追查，順藤摸瓜鎖定元朗一間租車公司，並運用純熟的調查技巧，成功令公司負責人回憶起涉案男子的外貌特徵。在租車公司的協助下，人員透過車載定位系統，迅速鎖定目標車輛停泊於荃灣區。當日下午3時，團隊趕赴荃灣一處露天停車場部署埋伏，直至晚上約8時，天色轉暗，目標男子終於現身取車。埋伏多時的探員隨即果斷行動，將其當場拘捕，並於涉案車輛內檢獲兩大桶懷疑被盜燃油，以及油泵、油管等偷油工具，相信是涉及非法油站，企圖以不法手段取得燃油作販賣用途。

偵緝督察石家輝特別提醒市民，非法加油站往往欠缺符合安全標準的消防設備，一旦發生燃油洩漏甚至起火，後果不堪設想，呼籲市民切勿光顧來歷不明的加油站，如有懷疑，應立即報警求助。

雖成功將疑犯拘捕，但調查工作並未止步於此。石家輝提到，拘捕行動只是刑偵工作其中一環，當晚人員協助消防處人員抽走並檢取涉案燃油，隨後又馬不停蹄押解疑犯進行搜證工作，處理完證物並將疑犯帶回警署時，已是翌日的清晨時分，短暫小憩後，下午也要繼續為疑犯錄取口供，可見刑偵工作不但要與時間競賽，對體力與意志更是莫大考驗。

他笑言，面對繁重工作，能夠甘苦與共的拍檔成為彼此最重要的支撐。對於團隊榮獲「總區最佳刑事調查隊」，他認為這是整支隊伍並肩作戰、互信互助的成果。「大家一條心，沒有階級之分，共同進退。值日隊的工作或許只是警務生涯中的一段歷程，但能夠一起成為總區最佳，實在難能可貴。」

大埔警區刑事調查隊第2隊人員對刑偵工作的投入不限於當值期間，例如在2024年10月，人員接手調查一宗餐廳女員工離職時涉嫌「穿櫃桶底」盜走公司款項的案件後，曾多番努力追查疑犯去向，更多次前往其住處調查，惟對方於犯案後早已銷聲匿跡，於是將她列入通緝名單。其後，負責隊內文書工作、需經常審視隊內案件調查進度的偵緝女警員周令妃，因常看見餐廳經理提供的疑犯照片，其特徵已烙印在腦海中，及後某日正值全隊放假，她相約朋友在尖沙咀一間餐廳用膳，竟發現苦覓未獲的通緝犯正在同場用膳，「第一反應除了驚訝，就是絕不能放過她。」

周令妃隨即通知團隊成員，原本放假的隊員極速「歸隊」，義無反顧地立即中斷休假趕往支援，更「齊上齊落」一起處理案件後續程序。擁有超過20年刑偵工作經驗的偵緝警長梁銘橋坦言，「刑偵工作是持久戰，有時下班了，思緒卻仍停留在案子上，或記掛明早開工要準備的工作，一眾同事都是希望盡心盡力做好工作。」

他透露，疑犯被捕時並未反抗，反而流下眼淚，及後更向人員致謝，表示自己不需要再提心吊膽，「因一時貪念犯案，之後每天活在罪惡感與恐懼中，將她拘捕，某程度上也是在幫人，幫她放下了心頭大石，讓她有機會改過自新，重新做人。」

回想這段休班期間破案的經歷，周令妃感言：「CID工作確實有挑戰性，往往要隨時候命，但當偵破案件、做好工作，就能得到無法言喻的滿足感。」

記者 麥鍵瀧

相關報道：最佳刑事調查隊系列｜探員憑天眼模糊身影破沙田刑毀案 校長帶學生致謝 齊心推動「警家校」協作