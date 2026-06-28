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珍惜生命｜旺角男行人天橋危站 消防開氣墊戒備 遊說後返回安全位置

突發
更新時間：05:02 2026-06-28 HKT
發佈時間：05:02 2026-06-28 HKT

旺角發生懷疑企圖跳橋事件。今日（28日）凌晨約2時，一名男子於旺角道橫跨彌敦道行人天橋攀出外側，危站於邊緣位置，期間疑有飲酒及吸煙。警方及消防接報趕至現場，消防在地面打開救生氣墊戒備，並封閉附近一帶道路。救援人員其後在場展開游說。

經一輪勸說後，男子最終自行返回天橋安全範圍，並由救護車送往醫院作進一步檢查。

據了解，男子疑受感情問題困擾。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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