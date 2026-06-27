防水工程保養3年 收錢後冇影 職員虛假商品說明被判罪成

一名防水工程公司的職員因應用虛假商品說明於防水工程服務，違反《商品說明條例》（《條例》），昨日（26日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁四個月，緩刑3年，以及罰款2000元。

香港海關於去年5月接獲舉報，指一間防水工程公司的職員涉嫌以不良營商手法提供防水工程服務。

海關調查發現該防水工程以灌入防水物料方式進行，並按公斤計重收費，最終索價4.5萬元。該職員向顧客作出虛假聲稱，表示完成防水工程後會提供三年免費保養。然而防水工程完成後原有滲漏問題持續，該職員則失去聯絡。最終，該職員及涉案商戶均無履行承諾向顧客提供保養服務。

海關歡迎法庭的裁決，相信有關判刑能對業界不良分子作出清晰明確的警示。海關一直關注各行各業的不良營商行為，如發現任何人或商戶違反《條例》，必定果斷執法，絕不姑息任何違法行為。

海關提醒商戶必須遵守《條例》的規定。消費者於購買服務時，應光顧信譽良好的商戶，並保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為重要憑證。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶。（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。