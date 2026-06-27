珍惜生命｜56歲男子啟德一地盤自縊 當場證實不治
更新時間：07:40 2026-06-27 HKT
發佈時間：07:40 2026-06-27 HKT
發佈時間：07:40 2026-06-27 HKT
昨日(26日)晚上9時55分，警方接獲一名女子報案，指與其姓余(56歲)父親失去聯絡，懷疑他企圖自殺。
救援人員其後在啟德沐和街8號一地盤發現男事主，他以一條尼龍繩自縊，消防將其解下，證實他已氣絕身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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