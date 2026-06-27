珍惜生命｜56歲男子啟德一地盤自縊　當場證實不治

昨日(26日)晚上9時55分，警方接獲一名女子報案，指與其姓余(56歲)父親失去聯絡，懷疑他企圖自殺。

救援人員其後在啟德沐和街8號一地盤發現男事主，他以一條尼龍繩自縊，消防將其解下，證實他已氣絕身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service