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入境處聯多個部門全港反黑工 搜裝修單位貨倉拘36人包括8僱主

突發
更新時間：18:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-26 HKT

入境處於6月18日至6月25日在全港多區展開反非法勞工行動，包括「光影行動」、聯同勞工處執行的「彩虹行動」以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查多個目標地點，包括餐廳、裝修單位及貨倉等，共拘捕21名懷疑非法勞工、8名涉嫌聘用非法勞工的僱主及7名逾期逗留人士。

被捕的懷疑非法勞工12男9女，年齡介乎25至54歲，當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為6男2女，年齡介乎30至77歲。被捕的逾期逗留人士為7名女子，年齡介乎33至58歲。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。
 
入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

 

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