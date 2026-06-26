Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩老婦墮猜猜我是誰騙局失9萬元 20歲馬來西亞青年為賺快錢來港收騙款被捕

突發
更新時間：17:56 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-26 HKT

一名20歲馬來西亞籍青年為賺快錢，受詐騙集團招攬來港執行「海外任務」，向兩名長者收取共9萬元騙款，最終被警方拘捕。警方指，青年透過社交媒體加入兼職群組，全程透過社交媒體及電話與詐騙集團成員聯繫，從未與對方會面。

警方於今年6月接獲一名73歲老婦報案，她指早前接獲陌生來電，對方自稱為其孫兒，訛稱急需金錢。報案人按對方照指示於6月17日前往一間銀行提取6萬元現金，並將款項交予一名男子。同日中午，事主再次接獲來電，對方表示報案人需要支付更多金錢。事主其後再次到同一銀行擬提取現金，銀行職員於是報警。

灣仔警區刑事部人員接手調查，根據情報分析、深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括對「銳眼」計劃下的閉路電視作全面分析，人員於6月24日於尖沙咀拘捕一名持護照的20歲馬來西亞籍男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲一部手提電話。

經進一步調查及情報分析後，人員發現該名被捕男子亦涉及另一宗於6月23日發生的同類案件。案中一名90歲女子接獲陌生來電，對方自稱為其朋友，訛稱急需資金周轉。報案人將3萬元現金交予該名被捕男子。警方其後主動聯絡該名女子，並協助其報案，兩宗案件現正合併調查。被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人透過社交媒體加入兼職群組後，被犯罪集團招攬來港收取騙款。集團以「海外任務」及「輕鬆賺錢」作招徠，並安排其機票及住宿；被捕人全程透過社交媒體及電話與集團成員聯繫，從未與對方會面。被捕人其後按指示先後到灣仔及旺角向兩名長者收取騙款，兩宗案件涉案金額約9萬元。

 

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
5小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
8小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
21小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 建築署：即時全面暫停翻新工程
突發
50分鐘前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
7小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
4小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
5小時前
收工注意︱天文台：強雷雨區逐漸東移 料未來兩三小時影響珠江口一帶
社會
1小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
3小時前