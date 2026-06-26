兩老婦墮猜猜我是誰騙局失9萬元 20歲馬來西亞青年為賺快錢來港收騙款被捕

一名20歲馬來西亞籍青年為賺快錢，受詐騙集團招攬來港執行「海外任務」，向兩名長者收取共9萬元騙款，最終被警方拘捕。警方指，青年透過社交媒體加入兼職群組，全程透過社交媒體及電話與詐騙集團成員聯繫，從未與對方會面。

警方於今年6月接獲一名73歲老婦報案，她指早前接獲陌生來電，對方自稱為其孫兒，訛稱急需金錢。報案人按對方照指示於6月17日前往一間銀行提取6萬元現金，並將款項交予一名男子。同日中午，事主再次接獲來電，對方表示報案人需要支付更多金錢。事主其後再次到同一銀行擬提取現金，銀行職員於是報警。

灣仔警區刑事部人員接手調查，根據情報分析、深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括對「銳眼」計劃下的閉路電視作全面分析，人員於6月24日於尖沙咀拘捕一名持護照的20歲馬來西亞籍男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲一部手提電話。

經進一步調查及情報分析後，人員發現該名被捕男子亦涉及另一宗於6月23日發生的同類案件。案中一名90歲女子接獲陌生來電，對方自稱為其朋友，訛稱急需資金周轉。報案人將3萬元現金交予該名被捕男子。警方其後主動聯絡該名女子，並協助其報案，兩宗案件現正合併調查。被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人透過社交媒體加入兼職群組後，被犯罪集團招攬來港收取騙款。集團以「海外任務」及「輕鬆賺錢」作招徠，並安排其機票及住宿；被捕人全程透過社交媒體及電話與集團成員聯繫，從未與對方會面。被捕人其後按指示先後到灣仔及旺角向兩名長者收取騙款，兩宗案件涉案金額約9萬元。