假水務署短訊｜水務署強調「三不會」 警夥通訊商堵截源頭 專家促規管短訊中介平台

香港警方與內地公安聯合執法，成功瓦解一個跨境假冒水務署發釣魚短訊的詐騙集團，於3至6月份期間拘捕9男6女，包括兩名主腦。警方聯同水務署今日（6月20日）見記者，除了交代行動細節之外，亦雙雙提醒市民詐騙手法層出不窮，必須保持警惕。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，電訊商須通力合作，優化防騙手段；並規管短訊中介平台，從源頭堵截漏洞。

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水務署強調「三不會」

水務署助理署長曹炳豪表示，衷心感謝香港警務處一直全力打擊網上詐騙罪行，並指出近日假冒短訊、電郵及釣魚網站有所減少，警方實在功不可沒。然而，署方強調騙案手法千變萬化，市民絕不能掉以輕心。水務署提醒市民，署方絕不會以短訊催交水費，亦不會透過超連結引領用戶到其他網站，更不會要求用戶提供信用卡資料。

市民如擔心過期繳費，可以使用水務署的流動應用程式「水務通」（eWater），或在水務署官方網站（wsd.gov.hk）登入電子服務帳戶，查閱帳戶資料及繳費。市民如收到可疑短訊，或曾經在釣魚連結提供個人或信用卡資料，應立即與警方聯絡。另外，水務署已在客服熱線（2824 5000）加入提防虛假短訊的語音提示，同時設立快捷鍵，以便市民迅速聯絡客服主任查詢。

警籲收到威逼字眼勿驚慌

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠表示，針對經常轉換短訊發送人名稱和內容的釣魚短訊，網絡安全及科技罪案調查科會持續聯合其他電訊商合作，從源頭加強識別詐騙短訊；並持續透過攔截及提示警告的方式，減少可疑短訊進入香港市民的手機。

警方提醒市民，目前多個政府部門已納入「短訊發送人登記制度」，官方短訊均會統一使用「#」號開頭以資識別。市民亦可下載「防騙視伏App」，利用其提示功能自動識別問題網站或詐騙電話；若發現可疑網站或電話，亦可透過App內的「公眾舉報」功能直接向警方提供情報。

另外，警方指出騙徒常使用「逾期未繳費」、「必須於今日處理」、「停水」或「註銷賬戶」等逼迫性字眼，部分人收到會慌張失措，從而墮入騙局。因此，市民收到類似短訊後，必須保持冷靜，切勿胡亂點擊短訊內的超連結，更不要輸入個人資料、賬戶密碼或一次性密碼（OTP）等。

警方亦建議市民開啟銀行通知功能，並定期檢查賬戶紀錄，一旦發現有問題交易，立即聯絡相關銀行或發卡機構查核。市民如有任何懷疑，可致電防騙易熱線「18222」查詢。萬一不幸受騙，謹記保留短訊、網址、交易紀錄及截圖等證據，並盡快報警求助。

專家籲電訊商通力合作 優化防騙手段

就有詐騙短訊仍能成功繞過攔截問題，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，理解每間電訊商的網絡基建及技術水平存在差異，目前警方正持續與業界保持緊密合作，務求拉近技術差距，提升識別與攔截的成效。長遠而言，方保僑期望各電訊商能通力合作，擴大技術覆蓋面，並持續優化防騙手段，以最大程度減少市民接收可疑短訊的機會。

另外，方保僑指出在過往釣魚詐騙案中，騙徒普遍利用短訊中介平台（SMS aggregator），透過網絡大規模批量發送詐騙訊息。由於此類非法操作往往涉及跨境及隱藏身份，加上目前並非所有平台都設有完善的電子身份驗證（eKYC）機制，增加警方調查難度。因此，方保僑期望未來能將這類平台納入規管，並強制建立完善的eKYC機制，從源頭堵截詐騙漏洞。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。資料圖片