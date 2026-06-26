假水務署短訊｜跨境騙黨呃1630萬元 逾700受害人最細17歲 警聯公安拘15人包括2主腦

香港警方經情報分析及調查後，鎖定一個跨境詐騙集團，並於3月至6月份與內地公安部門展開聯合執法行動，成功拘捕15人，年齡介乎19至57歲，包括兩名集團主腦，成功瓦解一個跨境假冒水務署釣魚騙案集團，涉案金額總值約港幣1,680萬元。警方指受害人的年齡介乎17至86歲，其中最大一宗損失金額的受害人為71歲長者，損失31萬元。

警方在今年1月至5月期間共錄得11565宗科技罪案，當中釣魚騙案有1009宗，而假冒水務署的釣魚騙案佔841宗，損失金額1680萬元。其中最大一宗損失金額的受害人為71歲長者，他今年3月收到假冒水務署的釣魚短訊，隨後先後輸入兩張信用卡的資料，包括信用卡號碼、有效日期及 CVV 安全碼等，其後其信用卡被人盜用，騙徒透過一些外國網上購物平台購買電子產品，最終損失港幣31萬元。

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聲稱水費已逾期或暫停供水 令受害人情急點擊連結

警方發現騙徒會先建立假冒水務署的釣魚網站，刻意加入「WSD」、「HKG」或其他政府部門的字眼，之後向市民大量發送大量假冒水務署的釣魚短訊。短訊發送人的名稱會刻意模仿政府部門，加入水務署或政府的縮寫，如「WSD」、「HKSAR」、「GOV」等，令市民誤會是由水務署所發出的官方短訊，內容主要為「水費帳單資料需要更新」、「水費已逾期」或「暫停供水」等具迫切感的字眼，令受害人情急之下點擊短訊內的超連結。

當受害人點擊連結後，會被帶到一個假冒水務署的釣魚網站，版面及流程與官方網站無異，非常逼真。假網站會要求受害人輸入電話號碼作身份核實，之後再顯示一張假的逾期水費帳單，金額通常不高，可能只有數元，令受害人放下戒心按指示輸入信用卡資料「即時繳費」。

識別逾1000個假冒水務署有關短訊發送人ID

受害人輸入信用卡號碼、有效日期、CVV安全碼或OTP一次性密碼之後，這些資料便會即時傳送到騙徒控制的後台。當騙徒取得信用卡資料後，會迅速利用有關資料在網上購買電子產品、禮品卡，或其他容易轉售的商品，其間騙徒會不停轉換短訊發送人名稱、釣魚網站域名及短訊內容，企圖掩人耳目。

網罪科聯同新界南總區及港島總區自3月起展開代號「傲鷹」的反釣魚騙案執法行動，鎖定負責製作、販售及管理虛假網站的團夥，並與電訊商合作，識別超過1,000個與假冒水務署有關的短訊發送人 ID，並轉交畀電訊商作攔截。警方在3月至6月期間，共拘捕13人，年齡介乎19至57歲，搜查多個分佈各區的據點，包括紅酒倉庫，存貨轉手的臨時貨倉等，並檢獲一批懷疑以盜用信用卡資料購買的高價值貨品，包括名酒、名錶、化妝品、遊戲卡、演唱會門票、電子產品及名貴手袋。警方初步調查顯示，該跨境集團涉及720宗已向警方報案的釣魚騙案。

兩主腦內地落網

此外，內地公安部門根據香港警方的情報，在內地搗破一個詐騙據點，以涉嫌「詐騙」罪名拘捕兩名主腦，分別為28歲男子及36歲女子，他們涉嫌管理相關釣魚網站，去提取本港受害人的信用卡資料。行動期間，探員檢取多部相信與建立及操作釣魚網站有關的證物，包括電話、電腦等。

行動期間，警方亦發現約4000張懷疑被盜用的信用卡資料，已即時通知相關銀行作出跟進及處理。另外，警方發現案件涉及超過1200個可疑網頁連結，亦已交予電訊商進行攔截，以及透過多個渠道安排下架，以加強防範。

警方指新界南總區於今年1月至5月期間共接獲超過200宗相關報案，涉及損失共約港幣280萬元，新界南總區反詐騙組聯同網罪科，配合代號「傲鷹」的反釣魚騙案行動，翻查大量閉路電視片段，鎖定一批本地疑犯，懷疑他們涉及在新界南區發生的14宗同類案件，合共損失港幣30萬元，並於6月15日起先後拘捕9人，年齡介乎19至57歲，涉嫌「串謀詐騙」罪。

警方指，被捕的9人主要以「搵快錢」形式被招攬，他們在網上社交媒體見到「搵快錢」、「代收件」廣告，按指示到順豐自提點或智能櫃拎貨，貨品包括 Pokémon 卡、高端護膚品、首飾、電子產品及貴價紅酒等，之後再按對方要求，將貨物寄往內地指定地址，每單可收取數百元的酬勞。另外，部份被捕則提供自己真實身份登記的電話號碼作聯絡電話，亦用自己住址作收貨地址，收齊貨物後再依照對方指示將貨寄往內地，同樣按單收錢，實為幫詐騙集團轉移賊贓。