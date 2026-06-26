國際禁毒日 懲教署推反毒宣傳片 訪學校助學子認清毒害

今天（26日）是「國際禁毒日」，懲教署推出全新一輯禁毒宣傳短片《Obsession糖衣陷阱》，提升青少年精神健康與抗毒意識。同時，不同組別的懲教人員先後走訪多區學校舉辦校園講座，向學生宣揚遠離毒品的信息，結合線上與線下力量，全力在社區推廣「無毒生活」文化。

懲教署的AI反毒宣傳片。

新一輯宣傳短片主要針對毒販利用花言巧語，將吸毒包裝成為時尚潮流的伎倆，銳意戳破這些糖衣陷阱，揭露毒品既傷身，又毀人一生的醜陋本質，從而提醒年輕人切勿受謊言蒙騙，必須潔身自愛。

配合線上宣傳，負責社區教育工作的「懲教先鋒計劃」人員今早聯同懲教署警衛犬隊，到訪荃灣路德會呂明才中學舉行禁毒宣傳活動。人員透過有趣的互動遊戲，協助學生認清毒害，學懂拒絕誘惑，攜手在校園築起抗毒防護網。

此外，懲教署愛群義工團旗下的小欖精神病治療中心分隊，亦早於五月下旬及六月上旬，分別到訪屯門順德聯誼總會李金小學及匡智屯門晨輝學校，為數百名中小學生舉辦兩場「青少年精神健康與預防毒品講座」。

懲教署的AI反毒宣傳片。

在講座期間，一眾持有精神科護士資格的職員義工化身「精神健康大使」，為學生拆解精神健康密碼，並分享正確的紓壓方法，從而增強學生抗衡毒品引誘的心理素質。在問答環節中，義工更送上由在囚人士親手製作的藤織筆筒，寓意學生面對學業或生活壓力時毋需「硬撐」，應主動傾訴或尋求專業輔導，猶如筆筒的藤支般，以堅韌態度面迎人生各種挑戰。

與此同時，懲教先鋒計劃人員今（26日）日聯同懲教署警衛犬隊，到荃灣路德會呂明才中學進行禁毒宣傳活動，透過有趣的互動遊戲，幫助學生認清毒害，學識拒絕誘惑，向毒品說「不」，一起築起對抗毒品的防護網。

另外，懲教署愛羣義工團旗下的小欖精神病治療中心分隊，早於五月下旬及六月上旬，分別到訪屯門區順德聯誼總會李金小學及匡智屯門晨輝學校，為數百名中小學生舉辦了兩場「青少年精神健康與預防毒品講座」。

在講座期間，一班持有精神科護士資格的職員義工化身「精神健康大使」，為學生拆解精神健康密碼，並分享應對壓力的「正能量秘笈」，從而增強同學仔抗衡毒品心理素質。

在問答環節中，義工更特意為學生送上由在囚人士親手製作的藤織筆筒，寓意他們在面對學業或生活壓力時唔需要「硬撐」，可以找人傾訴或者尋求輔導，這樣就能好似筆筒的藤支一樣，充滿韌性去面迎人生各種挑戰。