何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治

今日（26日）早上10時04分，何文田太平道華欣閣一單位起火冒出濃煙。消防接報到場出動一條喉及一隊煙帽隊撲救。消防先後救出3女1男住客，其中一名50歲女住客昏迷不醒，4人俱送廣華醫院治理，昏迷女住客最終搶救不治。火警其間30人自行疏散。消防經調查後，相信火警起因為電拖板故障所引起。

據悉，11樓起火單位當時有一對母女，其中21歲女兒報案指單位起火，其後再稱50歲母親暈倒昏迷。消防在單位救出兩母女，並在14樓另一單位救出一對男女長者，當中三人因吸入濃煙不適清醒送院，惟起火單位50歲昏迷女住客返魂乏術。

從網上圖片可見，大廈一單位火光熊熊，濃煙冒升。有單位燒著窗口冷氣機，未幾冷氣機爆炸，火勢蔓延上層住宅。