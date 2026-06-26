九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 建築署：即時全面暫停翻新工程

九龍灣發生奪命工業意外。今日（23日）早上8時58分，九龍灣運動場跑步徑一名男工人，被工程車輾過壓車底，頭部重創。救護員接報到場，經檢驗後證實他當場不治，警方正調查事件。

死者姓余65歲，當時與工友在跑步徑進行鋪瀝青工程，工友駕駛鋪瀝青的工程車，死者站在工程車後方工作，其間工程車倒後駛撞到死者，將他捲入車底，頭部重創，當場傷重不治。

余的胞妹接報後到場了解事件，她說死者單身，住牛頭角房協單位。由於年屆65歲，死者近年都多在寫字樓負責編更工作，不算辛苦，他更向妹妹表示會退休，「所以我仲以為佢已經冇做嘢」，今日接獲消息，她坦言不明胞兄當時正做甚麼工種。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文了解事件後表示，死者從事瀝青鋪設工作已一段長時間，超過30年經驗，他目前是管工。今日是九龍灣運動場鋪瀝青工程最後一日，運動場將於9月中重開。她指暫時未知發生意外的具體原因，只知是工程車倒後撞到死者，他被捲入車底。

蕭續說，近10日已有兩宗致命的有關機械操作的意外，該會感到非常難過，促請當局檢討出事原因，並呼籲僱員及僱主操作機器要謹慎。移動機器要安裝感應器，如發現有物件太近，應發出警報停機，才可減少同類意外。

建築署：翻新工程已即時全面暫停 責成總承建商深入調查意外

建築署對一名承建商員工在九龍灣運動場翻新工程工地不幸離世，深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。事發後，建築署人員到工地了解情況，並要求承建商向死者家屬提供適切協助，又指相關翻新工程已即時全面暫停。建築署責成總承建商深入調查意外，署方亦會全力協助相關部門調查事故成因。