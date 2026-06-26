大埔住宅單位淪地下賭檔 男女主持及16賭客被捕
更新時間：03:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：03:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：03:15 2026-06-26 HKT
大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（25日）下午約六時突擊搜查大光里一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。經調查後，該單位內一名62歲姓徐本地男子及一名55歲姓劉女子涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內三名本地男子及十二名本地女子及一名內地女子，年齡介乎42至77歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。
行動中，人員共檢獲三張麻雀枱、六副麻雀賭具、一批家具及八百四十元現金。
該兩名62歳及55歲被捕男女已被暫控各一項「經營賭博場所」罪；另外十二名被捕男女則已被暫控合共一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於今日（26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。另外四名被捕男女則已獲准保釋候查，須於七月下旬向警署報到。
根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。
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