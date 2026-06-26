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珍惜生命｜大埔八旬翁公園領呔自縊 途人驚見報警惜返魂無術

突發
更新時間：02:57 2026-06-26 HKT
發佈時間：02:57 2026-06-26 HKT

周四（25日）晚上8時許，有市民行經大埔南運路一處公園時，赫然發現一名年邁男子在一棵大樹上懷疑上吊自縊，馬上報警通知救援。消防到場將事主解下，惟他當時已陷入昏迷，後由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，最終證實不治。

死者為一名82歲陳姓老翁，相信他是利用自己身上的一條領呔，在公園的大樹上吊。警員其後在現場檢獲一封遺書，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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