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天文台：預料今日天氣不穩定 部分地區雨勢較大

突發
更新時間：02:23 2026-06-26 HKT
發佈時間：02:23 2026-06-26 HKT

天文台於周五（26日）凌晨2時發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

其後在清晨6時，天文台再特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶有雨區發展，預料本港今日天氣不穩定，部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化及天文台的最新天氣消息。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨。本港方面，今早港島部分地區錄得約10毫米雨量。

在上午五時，強烈熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西北約110公里，預料向東北移動，時速約22公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在大阪以南約1270公里，預料向北移動，時速約48公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，早上短暫時間有陽光。日間最高氣溫約32度。吹輕微至和緩西南風。

展望週末期間有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

 

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