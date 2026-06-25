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元朗保時捷撞父子案 七旬父留醫多時惜不治 休班男警被控危駕致死

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更新時間：21:36 2026-06-25 HKT
發佈時間：21:36 2026-06-25 HKT

元朗安樂路及大橋路交界，去年12月27日一部保時捷衝上行人路，撞倒一對分別時年70及34歲的父子。據悉父親送院留醫多時後，至近日不治。當時駕駛車輛的33歲休班男警，警方今日（6月25日）表示已控以他一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件將於明日（6月26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。據了解該名休班男警為刑事部人員，目前已被停職，政府車輛駕駛許可證亦被沒收。

相關報道：元朗保時捷撞欄鏟上行人路 兩父子捱撞送院 休班男警被捕

事發於去年12月27日下午2時許，據報，一部白色保時捷沿元朗安樂路往大橋路方向行駛，當駛至道路交界時，懷疑失控衝上行人路並撞到一對姓陳父子。救護員接報趕至，時年70歲父親頭傷昏迷，時年34歲兒子手背及左膝擦傷清醒，均被送往屯門醫院救治。

駕駛保時捷的為一名33歲休班男警。警方經進一步調查後，當時以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」將他拘捕，其後司機獲准保釋，案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。警方當時強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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