素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
更新時間：19:03 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:03 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:03 2026-06-25 HKT
西九龍總區重案組人員今（25日）在深水埗拘捕一名二十九歲姓蘇本地女子，據了解，被捕人為「港產AV女優」藝人素海霖（又名：繪麗奈，Erena），涉嫌「推廣或便利收受賭注」。警方近日發現有非法賭博網站聘請代言人進行宣傳及推銷網上賭博，招攬賭客於非法賭博網站進行投注。
素海霖獲准保釋候查
該名女子已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。
根據《賭博條例》（第148章），除由獲授權營辦者舉辦的受規管賽馬及彩票、在持牌場所內進行的賭博活動，以及法律豁免的其他活動外，所有形式的賭博均屬違法。這包括透過任何途徑（包括網上平台）進行的投注及收受賭注。該條例亦適用於身處香港境內的人士所下的賭注，不論有關平台的伺服器設於本地還是境外。一經定罪，投注相關罪行的最高刑罰為監禁九個月及罰款五萬元；而涉及收受賭注或組織非法賭博的罪行，最高刑罰為監禁七年及罰款五百萬元。
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素海霖原名蘇凱琳，是首位進軍日本成人電影AV界的港產女優。她以日本名字「繪麗奈」於2023年正式在日本出道，因大膽作風與土生土長香港人身份在兩岸三地引發高度關注。近年因合約問題令其日本拍攝工作有所停滯，但她積極透過舉辦一對一私約粉絲見面會、推出周邊商品及全裸寫真集等開拓吸金機會。
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