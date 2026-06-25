荃灣住宅淪毒品分銷倉 海關拘無業男檢840萬元氯胺酮

海關經深入調查，鎖定一名31歲目標男子，懷疑他管理荃灣一個毒品分銷中心。至昨日（6月24日），關員在港珠澳大橋香港口岸將他拘捕，並押解男子至荃灣一住宅單位搜查，檢獲約22公斤、值約840萬元的懷疑氯胺酮，及一批包裝工具。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽表示，涉案毒品料供應新界區毒品拆家及用家。被捕男子報稱無業，被控一項販運危險藥物罪，將於明日（6月26日）在西九龍裁判法院提堂。

海關發現，毒販利用一般住宅及日常生活環境，掩飾儲存、包裝及分銷毒品，企圖增加執法難度，但最終亦難逃法眼。海關強調，會留意販毒趨勢，繼續有效打擊販毒活動。

海關呼籲業主出租單位前，多留意租客背景，以避免單位被用作非法用途；如有懷疑，可以透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵 （[email protected]），或網上表格向海關舉報。

另外適逢明日（6月26日）是國際禁毒日，海關亦呼籲市民，切勿為貪圖金錢利益，參與任何販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物最高可被判罰500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。