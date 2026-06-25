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長洲電動單車漢拒捕 警攔截跌倒 41歲男涉5宗罪被捕

突發
更新時間：15:39 2026-06-25 HKT
發佈時間：15:39 2026-06-25 HKT

網上瘋傳一條短片，一名男警追截一輛電動單車時失去平衡倒地，騎手沒停下不顧而去。據了解，事發於前日（23日）下午，涉事單車漢為長洲街坊，駛經大石口中學路遭警員截查，因拒捕上演驚險一幕。

片段顯示前日下午3時許，在大石口球場附近，當時有途人行經，一輛電動單車高速狂飆，一名軍裝男警從後追截，兩名穿便服的男子合力包抄，單車漢拒捕加快，男警頓時失去平衡，跌倒在地上。騎手揚長而去，其他人見狀試圖追截單車。男警倒地受傷，有其他途人見狀，立即上前慰問。

消息稱，長洲分區警員於當日在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具的執法行動。行動中，警員發現一名本地男子於長洲中學路懷疑非法駕駛電動可移動工具，遂上前截查該名男子，其間該名男子企圖逃走。經初步調查，人員拘捕該名41歲男子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、以及「駕駛時沒有有效駕駛執照」，並扣查一輛懷疑涉案電動可移動工具。

被捕人已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。一名男警務人員受傷，清醒被送往長州醫院治理。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。

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