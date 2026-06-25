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猜猜我是誰│ 警將軍澳偵破三案涉款65萬元 拘一女子

突發
更新時間：15:03 2026-06-25 HKT
發佈時間：15:03 2026-06-25 HKT

警方在將軍澳偵破三宗「猜猜我是誰」的電騙案，拘捕一名女子，合共牽涉騙款65萬元。案情指，上周四（18日），警方接獲一名85歲長者報案，指早前接獲來歷不明的電話，訛稱受害人的兒子受傷急需用錢。受害人不虞有詐攜同20萬元到將軍澳一個公園與騙徒交收，騙徒得手後就逃去無蹤。受害人其後聯絡兒子得知他平安無恙，發現受騙後於是報警。

將軍澳警區刑事調查隊第六隊主管方妙群偵緝督察。蔡楚輝攝
將軍澳警區刑事調查隊第六隊主管方妙群偵緝督察。蔡楚輝攝

接獲案件後警方展開深入調查及透過翻查「銳眼」計劃下的閉路電視系統後，成功鎖定一名涉案女子。在昨（24日）將軍澳警區刑事調查隊第六隊聯同特遣隊人員展開聯合行動，在黃大仙區以欺騙手段取得財產罪拘捕一名本地女子（27歲），報稱無業。

經調查後，警方相信被捕人涉及另外兩宗同類案件，案發於本月18日及23日，分別在馬鞍山及大埔以同樣手段欺騙介乎76至80歲受害人，三案總共牽涉騙款為65萬元。

案件中騙徒虛構受害人親友因不同的緊急理由急需用錢，例如被執法部門拘捕需要支付保釋金或突然入院需要繳付手術費等，繼而騙取長者到人煙稀少或者沒有閉路電視嘅地方交收騙款。

 

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