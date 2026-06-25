西貢井欄樹村飽受「狂蟒之災」 大批貓羊被巨蟒吞食

發生「蛇吞羊」驚嚇事件的西貢井欄樹村，一直飽受「狂蟒之災」，去年十多隻家貓神秘失蹤，上月一頭山羊亦被蟒蛇吃掉，昨(24日)晚另一山羊亦告遇害，蟒蛇闖入羊棚把一頭小羊活吞後躺在溪邊石頭上休息，被農場職員發現，警員及漁護署獸醫到場，合力將蟒蛇擒獲。

現場在井欄樹村128號休悠田園，原本飼養13隻山羊，近月先後有兩隻山羊「壯烈犧牲」。職員鄺先生表示，現場常有蟒蛇出沒，上月一頭山羊被蟒蛇吃掉，昨晚8時許，一條巨蟒躺在羊棚附近的溪邊休息，腹部隆起，相信吞食半不久，職員發現報警，巨蟒赫見大批人上前圍捕，一度企圖吐出山羊逃去，但最終被擒獲。

鄺指出，井欄樹村蟒蛇為患，被蟒蛇吞掉的動物眾多，去年十多隻家貓神秘失蹤，相信亦是被蟒蛇吃掉，兩年前一頭山羊遇害，上月再有一頭山羊慘遭吃掉，礙於山羊飼養在戶外，難以杜絕蟒蛇闖入，他們甚覺苦惱：「真係防不勝防」。

據了解，涉事的蟒蛇暫存放在將軍澳警署，經檢查後如證實無受傷，因屬受保護野生動物，將會放歸大自然。