海關辧「應課稅品顧客聯絡小組」會議 各委員獲頒委任狀

香港海關今日（25日）在社交平台表示，部門分別於上月20日、27日、本月17日及24日，與四個應課稅品顧客聯絡小組（碳氫油小組、酒類小組、保稅倉／ 物流營辦商／ 免稅店／ 船舶補給品供應商及煙草小組）的業界代表，舉行會議暨委任狀頒發儀式。會議期間，海關向業界委員介紹了應課稅品政策的現況與未來發展；與會業界代表亦就業界關注的事宜積極發表意見，討論範疇涵蓋流程優化、「貿易單一窗口」及完稅標籤制度的推行等。

海關稱，「應課稅品顧客聯絡小組」自成立以來，一直是香港海關與業界不可或缺的溝通橋樑。在委任狀頒發儀式上，助理關長（稅務及策略支援）吳鎮華頒發委任狀予各聯絡小組委員，感謝各委員長期以來對海關工作的鼎力支持。吳亦寄望新一屆委員能繼續與海關保持緊密聯繫，攜手深化雙方的溝通與協作。