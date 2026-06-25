Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關辧「應課稅品顧客聯絡小組」會議 各委員獲頒委任狀

突發
更新時間：14:46 2026-06-25 HKT
發佈時間：14:46 2026-06-25 HKT

香港海關今日（25日）在社交平台表示，部門分別於上月20日、27日、本月17日及24日，與四個應課稅品顧客聯絡小組（碳氫油小組、酒類小組、保稅倉／ 物流營辦商／ 免稅店／ 船舶補給品供應商及煙草小組）的業界代表，舉行會議暨委任狀頒發儀式。會議期間，海關向業界委員介紹了應課稅品政策的現況與未來發展；與會業界代表亦就業界關注的事宜積極發表意見，討論範疇涵蓋流程優化、「貿易單一窗口」及完稅標籤制度的推行等。

海關稱，「應課稅品顧客聯絡小組」自成立以來，一直是香港海關與業界不可或缺的溝通橋樑。在委任狀頒發儀式上，助理關長（稅務及策略支援）吳鎮華頒發委任狀予各聯絡小組委員，感謝各委員長期以來對海關工作的鼎力支持。吳亦寄望新一屆委員能繼續與海關保持緊密聯繫，攜手深化雙方的溝通與協作。 

最Hit
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
3小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
3小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
4小時前
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
影視圈
7小時前
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
2026-06-24 13:38 HKT