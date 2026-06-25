Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗鱷魚｜飼主下落未明 警附近單位檢大批爬蟲動物包括一條鱷魚

突發
更新時間：12:18 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:18 2026-06-25 HKT

深水址鬧市驚現鱷魚，昨日（24日）一條約1.5米長暹羅鱷被發現在大埔道54號一樓陽台，嚇煞住戶。事後愛護動物協會人員到場將牠擒獲帶走。據悉，警方正追查鱷魚的飼主下落，並在案發大廈附近一個單位檢獲約百隻爬蟲類動物，部分屬瀕危物種，懷疑單位跟案件有關。

據了解，現場發現至少30隻爬蟲類包括龜、蛇、蜥蜴及一條鱷魚，全部由漁護檢走。

警方檢獲約百隻爬蟲類動物的大廈，位於大埔道52號，毗鄰就時驚現鱷魚的大埔道54號大廈；懷疑涉事鱷魚走失，由高處墮下，跌至54號大廈的一樓陽台。52號大廈有保安員對發現鱷魚大感驚訝，表示過去不知道有人飼養，「冇見過有條咁嘅嘢（鱷魚）喺度，人哋（飼主）亦唔會畀我睇」。

相關新聞：深水埗鱷魚｜遛狗街坊聞鱷色變：大咗有殺傷力 籲養寵物顧己及人

出現在深水埗鬧市的鱷魚，為一條約1.5米長的暹羅鱷。前日（23日）晚上9時左右，大埔道54號1樓姓許男戶主突然聽到陽台傳出巨響，但未有理會，直到昨日（24日）早上他見到陽台有一隻巨型爬蟲類動物，於是報警，揭發今次發現鱷魚的案件。

事件中愛護動物協會派員到場，發現鱷魚匿藏在住宅單位平台的雜物下，最後用套索與長網，將牠安全捕捉，帶返協會的青衣中心，再交由漁農自然護理署接收及處理。愛協指該條鱷魚，牠的體型較細，長約一米多，估計是未成年的暹羅混種鹹水鱷。

漁護署昨日則表示，該署於下午接到警方轉介，指有市民報告於深水埗一住宅單位露台內發現一條鱷魚。愛護動物協會人員到場將鱷魚檢走，人員其後由愛護動物協會接收該條鱷魚。經初步檢查，該條鱷魚長約 1.5 米，品種仍有待進一步確定，署方將就鱷魚的來源作進一步調查。

漁護署強調所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄 I 或 附錄 II 動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄 I 或附錄 II 物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。署方提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
21小時前
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
醫生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
Save Lily｜非常父母稱Lily未有遣返安排 瑞典擬將撫養權轉移至當地夫婦
02:01
Save Lily｜非常父母稱Lily未有遣返安排 瑞典擬將撫養權轉移至當地夫婦
突發
4小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
56分鐘前
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
飲食
20小時前
Save Lily｜社署建議Danny續留收容所 列5潛在風險 父母冀准接回家並接受監察
01:50
Save Lily｜社署建議Danny續留收容所 列5潛在風險 父母冀准接回家並接受監察
突發
2小時前
02:10
星島申訴王 |《給阿嬤的情書》潮汕人超有共鳴？ 「潮州妹」陳煒：喊濕一包紙巾！
申訴熱話
5小時前
北上注意！ 廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精對腸病毒71型無效？
北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？
醫生教室
21小時前