深水埗鱷魚｜飼主下落未明 警附近單位檢大批爬蟲動物包括一條鱷魚

深水址鬧市驚現鱷魚，昨日（24日）一條約1.5米長暹羅鱷被發現在大埔道54號一樓陽台，嚇煞住戶。事後愛護動物協會人員到場將牠擒獲帶走。據悉，警方正追查鱷魚的飼主下落，並在案發大廈附近一個單位檢獲約百隻爬蟲類動物，部分屬瀕危物種，懷疑單位跟案件有關。

據了解，現場發現至少30隻爬蟲類包括龜、蛇、蜥蜴及一條鱷魚，全部由漁護檢走。

警方檢獲約百隻爬蟲類動物的大廈，位於大埔道52號，毗鄰就時驚現鱷魚的大埔道54號大廈；懷疑涉事鱷魚走失，由高處墮下，跌至54號大廈的一樓陽台。52號大廈有保安員對發現鱷魚大感驚訝，表示過去不知道有人飼養，「冇見過有條咁嘅嘢（鱷魚）喺度，人哋（飼主）亦唔會畀我睇」。

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出現在深水埗鬧市的鱷魚，為一條約1.5米長的暹羅鱷。前日（23日）晚上9時左右，大埔道54號1樓姓許男戶主突然聽到陽台傳出巨響，但未有理會，直到昨日（24日）早上他見到陽台有一隻巨型爬蟲類動物，於是報警，揭發今次發現鱷魚的案件。

事件中愛護動物協會派員到場，發現鱷魚匿藏在住宅單位平台的雜物下，最後用套索與長網，將牠安全捕捉，帶返協會的青衣中心，再交由漁農自然護理署接收及處理。愛協指該條鱷魚，牠的體型較細，長約一米多，估計是未成年的暹羅混種鹹水鱷。

漁護署昨日則表示，該署於下午接到警方轉介，指有市民報告於深水埗一住宅單位露台內發現一條鱷魚。愛護動物協會人員到場將鱷魚檢走，人員其後由愛護動物協會接收該條鱷魚。經初步檢查，該條鱷魚長約 1.5 米，品種仍有待進一步確定，署方將就鱷魚的來源作進一步調查。

漁護署強調所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄 I 或 附錄 II 動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄 I 或附錄 II 物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。署方提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。