珍惜生命│藍田康盈苑女子墮樓 倒斃大廈簷篷
更新時間：10:32 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:32 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:32 2026-06-25 HKT
今日（25日）早上9時24分，藍田碧雲道225號康盈苑一名女子由寓所墮樓，跌至大廈一樓簷篷。警方及消防接報到場，惟女事主已經死亡。消防員其後由簷篷把女死者的遺體抬往大廈後樓梯。
現場消息稱，女死者年約30多歲，警方正調查其身份及事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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