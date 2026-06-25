Save Lily｜社署建議Danny續留收容所 列5潛在風險 父母冀准接回家並接受監察

「非常父母」曾先生 、及關小姐幼兒Danny，日前因發燒急送東區醫院，一度傳出需要進行手術 。Danny父母周四（25日）凌晨向《星島頭條》表示，兩個月大幼子Danny的保護令個案，社會福利署早前召開多專業個案會議（MDCC），會上建議法庭繼續安排Danny留在收容所，認為個案屬高風險及已成立的疏忽照顧。案件將於周五（26日）上午在西九龍裁判法院少年法庭再訊。

專業會議確認個案涉及五項潛在風險

會議指出，專業會議確認個案涉及五項潛在風險，包括長女Constance不足一個月大時離世、次女Lily因疏忽照顧而被瑞典當局接管、Danny早前被社署緊急保護。文件指，Danny年紀尚幼，無能力保護自己；父母選擇在家分娩，未有接受嬰兒健康檢查、疫苗接種及出生登記等安排；家庭缺乏支援及固定居所；以及父母初期未有與相關政府部門合作。

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父母表示，理解政府有權根據法例介入家庭事務，但認為介入程度必須符合比例原則（Proportionate），並應考慮Danny的意願及最佳利益。他們希望能夠接Danny回家，同時繼續接受社署監察，認為現行法例及福利制度已提供較低入侵性的保護方案。

兩人人引述《保護兒童及少年條例》相關條文，指出社會福利署署長有權進入任何房屋搜查，亦可要求家長交出兒童接受評估，或准許社署觀察兒童情況。他們表示願意向社署提供住址及聯絡方式，確保署方可隨時監察Danny的狀況，亦會配合定期家訪及安排醫療檢查。

Danny入院後24小時輪流留院照顧

他們提到，自Danny因發燒入院後，夫婦二人一直24小時輪流留院照顧，期間在醫護人員提供專業治療及護理下，Danny在醫生監督下逐步康復。他們認為，Danny能夠靠自身抵抗力及母乳輔助逐漸好轉。

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兩人表示，正物色合適的西醫及中醫師長期跟進Danny的健康情況，重申無意挑戰現代醫療，只希望在中西醫體系下尋找較低入侵性而有效的治療方案，以減低不必要的醫療風險，並希望社署重新考慮保護Danny的安排。