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Save Lily｜非常父母稱Lily未有遣返安排 瑞典擬將撫養權轉移至當地夫婦

突發
更新時間：05:05 2026-06-25 HKT
發佈時間：05:05 2026-06-25 HKT

「Save Lily」事件有新進展。「非常父母」曾先生及關小姐周三（25日）凌晨向《星島頭條》表示，已接獲瑞典移民局通知，確認當局已就Lily遣返事宜與中國駐瑞典大使館取得聯絡並展開對話，但仍未有遣返Lily回港的計劃。

社福局：Lily已融入瑞典生活

兩人稱，已收到瑞典北雪坪區域法院（Norrköping District Court）文件，顯示法院正處理將Lily撫養權轉移予一對瑞典夫婦的申請。根據法庭文件，法院主動建議以書面形式審理案件，不設公開聆訊，而當地社福部門亦已同意有關安排，並向法院申請緊急及永久轉移Lily撫養權。

文件顯示，林雪坪社福局認為，Lily已在瑞典寄養家庭生活兩年，並已融入當地生活；加上其父母長居海外，家庭團聚機會有限，因此認為將撫養權轉移至瑞典夫婦名下符合Lily的最佳利益。社福局亦指出，中國領事館要求先進行DNA檢測確認親子關係才安排接收Lily，反映香港方面缺乏足夠接收及照顧安排。

父母批令家庭關係疏離

兩人重申，瑞典當局應遵從瑞典移民上訴法院於2024年9月13日作出的終審遣返令，並指出相關裁決已確認，從長遠而言，讓Lily在原籍地香港接受照顧，更有利其文化認同、語言發展及日後與父母和親屬建立聯繫。兩人引述瑞典移民局評估認為，在香港的家人或家舍很可能能夠滿足Lily的需求，使她獲得文化認同和語言歸屬感，從而促進她未來與父母和親屬建立聯繫的機會。

兩人批評，遣返令生效至今已21個月仍未執行，認為長期拖延不但影響Lily作為中國公民及香港永久性居民的權利，亦令她無法與親人接觸，造成家庭關係進一步疏離。他們呼籲瑞典當局盡快執行遣返令，並希望香港入境處適時行使酌情權，協助Lily早日返港。

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