警聯消防搗大埔兩鬼油站 疑由黑幫操控 控10萬元柴油控2男女

大埔警區反三合會行動組今日（24日）聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊及危險品巡查專隊在大埔大窩西支路及大埔大喜街一帶進行聯合行動，針對性打擊非法加油活動，搗破兩個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供



行動中，執法人員於上述地點檢取大批入油工具，並截查3名年齡介乎53至66歲的2名本地男子及1名本地女子，懷疑與案件有關。其中2名男女涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，將會被消防處檢控。消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。案件仍在調查中，警方會繼續與消防處合作打擊非法燃油活動。



警方呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供