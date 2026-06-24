Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聯消防搗大埔兩鬼油站 疑由黑幫操控 控10萬元柴油控2男女

突發
更新時間：21:31 2026-06-24 HKT
發佈時間：21:31 2026-06-24 HKT

大埔警區反三合會行動組今日（24日）聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊及危險品巡查專隊在大埔大窩西支路及大埔大喜街一帶進行聯合行動，針對性打擊非法加油活動，搗破兩個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供


行動中，執法人員於上述地點檢取大批入油工具，並截查3名年齡介乎53至66歲的2名本地男子及1名本地女子，懷疑與案件有關。其中2名男女涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，將會被消防處檢控。消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。案件仍在調查中，警方會繼續與消防處合作打擊非法燃油活動。

警方呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。

警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
警方聯同消防處搗破2個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約3100公升柴油，市值共約10萬元。警方提供
最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
10小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
8小時前
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
6小時前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
8小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
6小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
11小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
生活百科
7小時前