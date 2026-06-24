深水埗驚現1.5米長鱷魚 匿雜物底其中一隻腳受傷 愛協到場檢走

深水埗發現鱷魚。今日（24日）中午12時許，警方接獲報案，指大埔道54號一平台位置出現一條疑似鱷魚。警方及愛護動物協會到場，最後成功將鱷魚捕捉，之後交由漁護署處理。據了解，涉事鱷魚為暹羅鱷，大約1.5米長，警方正調查事件。

愛協其後於社交平台專頁發文，指愛協派出數名督察，帶同合適裝備到場協助，其後發現鱷魚匿藏在住宅單位平台的雜物下。經評估現場情況後，督察成功用套索同長網，將牠安全捕捉。

愛協指現場所見，鱷魚其中一隻腳懷疑受傷，原本愛協在現場等候漁農自然護理署接收及跟進，不過基於動物受傷情況及福利考慮，決定先將鱷魚送往愛協青衣中心，作進一步檢查同照顧。現時該條鱷魚仍留在青衣中心，等候漁護署安排接收及處理。

其後愛協獸醫為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗，發現該條鱷魚體型較細，長約一米多，估計是未成年的暹羅混種鹹水鱷。

愛協提醒鱷魚屬於危險野生動物，私人飼養不單非常危險，亦可能涉及違法。即使是幼年個體，隨住成長，亦會對人及其他動物構成嚴重威脅。愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作為寵物。如果發現懷疑有人非法飼養，或者有相關動物受傷、被棄置，甚至在社區出沒，請保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。