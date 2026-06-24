青磚圍奪命工傷｜65歲男工人遭機器壓斃 警改列誤殺拘兩男 稍後交代案情
更新時間：17:56 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-24 HKT
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屯門青磚圍上周三（17日）發生一宗工業意外，一名65歲姓陳男工人於回收場工作期間疑被機器壓到腹部，初時仍然清醒，惟送院治療後證實不治。案件交由屯門區警區重案組跟進調查，拘捕兩名男子，並將案件改列「誤殺」。警方稍後交代案情。據了解，被捕兩名男子分別為男駕駛員及男管工。
死者兒子早前接受《星島頭條》訪問時表示，父親任職吊機操作員十多年，做事盡責，在他眼中，父親是一名好爸爸，默默為頭家付出一切。他更透露父親本來可以逃過一劫，母親打算提早做節，要求父親不要開工，一家三口過節，但父親拒絕，聲稱：「有吊櫃要上，同事處理唔到，我要返工」。
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