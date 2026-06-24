旺角玩具店不出貨拒退款 海關接26人舉報涉款近10萬元 41歲男東主涉違商品例被捕

日前有傳媒報道，有模型迷於旺角一間實體玩具精品店訂購模型，卻被對方拖延出貨、拒絕退款，並以各種理由推搪，警方其後以涉嫌詐騙拘捕一名41歲男東主。至今日（24日），海關表示拘捕一名模型及玩具零售商男東主，涉嫌在售賣模型及玩具的過程中作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

海關表示早前接獲多宗舉報，指有人於兩間實體店鋪和其相應的網店銷售模型及玩具時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦未有適時安排任何退款。截至昨日（23日），海關接獲的舉報涉及26名客人和57件玩具產品，涉及款項共約9.8萬元。

經調查後，海關人員昨日拘捕一名41歲懷疑涉案男子，為該兩間位於旺角涉事店鋪的男東主，案件仍在調查中，而被捕男子現正保釋候查。海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。《星島頭條》今日下午到涉事玩具店了解，發現店舖如常運作，店內僅有一名職員工作。被問到有關事件時，職員表示沒有回應，又指店東「唔喺度」。

根據HOYTV電視節目《一線搜查》報道，涉事玩具店的標示價格比坊間平兩成至三成，有模型迷因此落疊訂貨，並全數付款，詎料對方卻「一拖再拖」不肯出貨。苦主其後要求退回部份款項，初時玩具店願意退回部份款項，同時建議「以貨換貨」。苦主無奈同意，但玩具店態度急轉直下，拒絕退款，甚至表示「現在唔會同你爭拗，任何嘢直接到法庭講」。警方經調查後以涉嫌詐騙拘捕一名41歲男子。