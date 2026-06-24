荔景邨夫婦命案｜七旬繼父用充電線上吊 留醫5日不治

葵涌荔景邨上周五（19日）揭發命案，一名女子趁端午節到其父母住所探望時，發現其78歲母親躺臥床上昏迷，有被鋪蓋着頭部，送院搶救後不治。另外，70歲姓黃繼父亦被發現在寓所內以數條電話充電線上吊自縊，送院搶救後情況一直危殆，延至今日（24日）下午4時08分不治。

現場為荔景邨風景樓一單位，消息指，涉事夫婦居於上址多時，由於年事已高，兩人均有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）問題；女事主雖非行動不便，但甚少外出。兩人的女兒則甚為孝順，雖然並非同住，但幾乎每日都會到來照顧父母，昨日女兒趁端午節到訪，上門時揭發事件。警方在案發後，將案件暫列作「送院時死亡及企圖自殺 」。