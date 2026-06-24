放債集團勾結洗黑錢家族 招攬少年收數行動組 警拘29人 年紀最細14歲

警方發現一個非法高利貸集團勾結 「家庭式」洗黑錢集團，以高息借貸手法逼受害人還錢後，將壓榨的款項交予洗錢家族，集團會以港幣1萬港元至1.5萬元報酬，誘騙心急想「賺外快」人士開立銀行傀儡戶口以便洗黑錢，洗錢家族每月處理黑錢提款額高達100萬至200萬港元，令人詐舌。犯罪集團更在幕後直接操縱一個青少年非法收數行動組，年紀最細只有14歲，部分更身穿校服淋紅油。警方搜證後於6月17至23日展開行動「寒殿」打擊高利貸及及電話詐騙，成功瓦解該個組織嚴密及跨地區的犯罪集團。行動中，警方拘捕17男12女，年齡介乎14至70歲。

東九龍總區重案組總督察鄔凱寧講述案情時表示，該區一連七日展開代號「寒殿」打擊高利貸及及電話詐騙的執法行動。警方以情報為主導，同時透過銳眼計劃對閉路電視進行分析，成功瓦解一個組織嚴密及跨地區一條龍式的犯罪集團。

集團為逃避警方的追捕，將不同工序拆分，並採取零物理接觸的隔離手段操控營運，他們在荃灣設立三個隱蔽的據點，首先犯罪集團在第一個據點，經營非法高利貸電話營運中心，隨機致電不同受害人，訛稱為持牌財務公司，誘使受害人借錢，更惡劣是利用借貸人提供的個人資料，在受害人清還款項的同時，針對其家人進行電話詐騙，造成二次傷害。

另外，犯罪集團與一個家庭式洗黑錢集團互相協作，該個洗黑錢家庭利用自己住宅與及鄰近一個工廈單位作為據點，去處理犯罪得益，由不同家庭成員去操控傀儡戶口，犯罪集團同時利用年輕人想搵快錢心態，招攬及操控青少年去組成前線的收數行動組，進行淋紅油等刑事毀壞等暴力收債行動。

整個行動中警方共拘捕29人，包括多名有三合會背景的骨幹成員、洗黑錢集團成員、傀儡戶口持有人以及非法收債行動組作員，被捕人包括17男12女，年齡介乎14至70歲。行動期間，警方檢取洗黑錢集團約30萬元現金，相信疑犯當時正準備資金轉移。

譚浩然高級督察續稱，東九龍總區重案組第一隊探員於今年年初，留意到有一種新型的高利貸連同電話詐騙模式。經過深入調查，在實際運作上，有關犯罪團伙的電話營運中心會假扮成合法的放債公司。集團會用隨機致電方式接觸受害人，假扮財務專家，在受害人口中套取重要資訊，其中包括受害人職業、還款能力、以至家人的詳細資料，所有資料會記錄在目標名單上，其後再就受害人及其親友的財務情況作出評估。

一開始不法分子會先提供小額貸款，但就會巧立名目，扣除不合理的手續費，同時在短時間之內，大約4至7日，再收取高達本金百分之25至50的高昂利息。當借貸人無辦法如期還利息時，集團就會強迫受害人接受條款更加嚴苛的貸款，誘騙他們借新數還舊數，即俗稱「數冚數」，令到受害人債台高築。貸款實際年利率可以高達百分之450至3,000。

當受害人陷入絕路，有關集團亦不會輕易放過受害人，而會啟動第二重虛假債務重組詐騙，針對受害人及其親友進行二次傷害。此時不法分子會直接打電話予受害人的父母或者親友，聲稱受害人有大筆未清還款項。不法分子利用親人的驚慌、想盡快息事寧人心理去實施心理威嚇，同時派出前線非法團伙進行淋紅油及傳送恐嚇訊息等非法收數活動，令受害人整個家庭受到嚴重的精神及財務傷害。

不法分子甚至會假稱可以協助受害人進行債務重組，但在收取高昂費用後，就會即刻假裝無聯絡過，逼受害人再度還款，實施極其惡劣的多重壓榨。

上周警方突擊搜查一個位於荃灣工廠區單位、大約 1,300 平方呎的電話營運中心時，在現場檢獲大量電話及儲值卡、電腦，以及大量放數及詐騙劇本、貸款申請表。

警方經深入調查後更發現，犯罪集團對內部員工進行洗腦式訓練，管理層會要求內部員工親手寫低短中長期目標，將每日俗稱cold call的成功率指標化。主腦更會要求員工每日分享新聞以練習說話技巧，練習怎樣用更流暢、更具說服力的語調去博取受害人信任，手法可以說是非常專業而且極之狡猾。

盧業威高級督察講述該家庭式洗黑錢集團運作模式時表示，集團由核心骨幹成員進行高度封閉式管理。單位核心管理人是一對孿生兄妹，並由他們的父親及兄長在背後協助整個運作。

他們分工非常精細，集團會以港幣1萬港元至1.5萬元報酬，誘騙心急想「賺外快」的人士去開立本地銀行傀儡戶口。隨後，骨幹成員會親自駕駛私家車，或者調配車手到新界及九龍東各區的自動櫃員機，進行密集式現金提款。該中心每個月處理的黑錢提款額平均有100萬至200萬港元。

探員在搜證期間，發現多名可疑人士在不同時段進出該工業中心的單位。骨幹成員會指示車手，將提現的犯罪得益送往其他地方，甚至利用虛擬資產加密貨幣去協助將資金洗白，其中一個被捕人在落網前正在運送金錢去進行虛擬貨幣交易。在同步突擊搜查之中，警方於上述第二個犯罪工廈單位、犯人寓所及涉案車輛內，成功截獲大約30萬港元現金、大量電子設備、SIM 卡、帳簿以及大批不屬於被捕人的銀行卡。

此外，根據警方調查發現，有關集團更在幕後直接操縱一個青少年非法收數行動組。行動中拘捕多名年紀只有 14至15歲的少年，他們涉嫌於全港各區進行至少6宗淋紅油的刑事毀壞案件。最令人擔心是，部分被捕人在犯案時身穿校服、三五成群一同犯案，警方拘捕他們後，亦成功檢獲其犯案時穿著的校服，其中有人當時穿著的鞋上面亦沾有紅油。犯罪集團完全利用年輕人想搵快錢心態，將暴力工序外判，目的想自己藏在幕後，讓年輕人衝上前線承擔嚴重的法律後果。

鄔凱寧總督察因應今次行動所揭露的犯罪手法，加上現時正值6月尾臨近暑假，警方藉此向市民發出有關呼籲：

第一，年輕人切勿誤墮暑期工陷阱，淪為犯罪集團的替死鬼。現時不法分子經常在社交平台以「搵快錢」或「短期暑期工」作招徠，於網上招攬年輕人，加入收數行動組負責恐嚇或刑事毁壞。

第二，家長需要加倍留心。刑事毀壞及洗黑錢是極度嚴重罪行。刑事毀壞最高可以被判處監禁 10年；而洗黑錢一經定罪，最高更可以被判處監禁14年及罰款500萬港元。家長在暑假期間必須多加留意子女動向，多關心及溝通，灌輸正確法治觀念，避免他們因為一時貪心、想搵快錢而抱憾終生。

第三，市民如果遇到任何自稱持牌放債公司的人透過電話推銷貸款，切勿輕信。市民借貸之前必須親自核實對方的放債人牌照，切勿向不良財務公司提供任何個人及家人資料。最後，警方呼籲市民，如有疑問應立即報警求助，或者致電警方防騙易熱線 18222 查詢。