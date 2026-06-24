新蒲崗崇齡街哥基犬窗外「企跳」 嚇煞街坊報警

新蒲崗有狗隻攀出窗外，嚇煞街坊。今日（24日）早上約10時，崇齡街80至90A號大廈樓上一單位外牆，一隻哥基犬被發現站於窗外的冷氣機機頂上，險象環生。有居民擔心牠會墮樓，於是通知消防及報警求助，其後陸續再有居民報案。

事發其間，大批網民亦在網上求救，問及「有冇人識屋主」，呼籲居民尋找狗主，趕回單位救狗。網民憂心忡忡，直指「生命無take two」，又估計「冇開冷氣只開窗，狗狗可能覺得熱」，故站在窗外「想出嚟唞氣」。有網民又勸狗主，「窗邊唔好放任何傢俬，唔好俾佢踏腳爬到出窗」、「裝返個窗花就解决到啦！」

幸救援人員最後趕到現場，發現哥基犬已返回屋內。事件中哥基犬並無受傷。

崇齡街一隻哥基犬被發現身處窗外，險象環生。fb香港交通及突發事故報料區圖片

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