上環劫案｜無業漢報稱被劫20萬港元 疑自導自演 與同黨齊被捕

前日（22日）晚警方接報指一名本地男子報稱在上環近東來里街頭，被3名陌生的非華裔男子劫走一個載有約20萬元現金的斜揹袋。警方經深入調查後，昨（23日）晚以「行劫」罪拘捕1名40歲非華裔男子。與此同時，警方發現報案人事前曾與其中一名劫匪有緊密電話聯絡，與他向警方所述不認識匪徒的說法大相逕庭，明顯刻意隱瞞，警方同時以「誤導警務人員」罪拘捕報案人，正調查他與疑犯的關係。

中區警區重案組第二隊案件主管偵緝督察黃展浩講述案情時表示，前日（22日）晚上11時許，警方接獲一名37歲報稱無業的本地男子報案，聲稱途經上環東來里後巷時，被三名不知名的非華裔人士搶去一個裝有20萬港幣現金的斜孭袋，他在反抗期間受輕傷。

中區警區接報後，作出深入調查，經銳眼計劃翻查大量閉路電視後，警方成功鎖定部分疑犯，並於昨日（23日）晚上，在旺角拘捕一名年約40歲涉案的非華裔男子，現正被扣留調查。

同一時間，警方調查亦發現報案的事主在報案時的講法，與警方實際調查的事實存在好大分歧。雖然他在報案時明確表示他並不認識該三名行劫他的賊人。但警方調查發現，案發前報案人實際與其中一名疑犯有緊密的電話聯絡；明顯報案人報案時刻意隱藏有關事實，誤導警務人員。警方亦隨即展開拘捕行動，昨日晚上於銅鑼灣拘捕該名報案人，涉誤導警務人員。



到目前為止，警方調查相信該宗並非一宗隨機劫案，案中所謂受害人亦非如他所講不認識案中疑犯。至於他們的關係，警方仍調查中。而究竟涉案的斜孭袋內現金的數量，有關款項是否涉及非法活動的犯罪得益，以及資金來源，警方仍然調查中。而案件仍然有在逃人士，警方拘捕行動仍然持續。

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