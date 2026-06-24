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撞車碰瓷黨｜案件累積500宗 涉1.35億元 再拘捕多11名申索人 早前涉案夫婦落案被控20罪

突發
更新時間：12:41 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:41 2026-06-24 HKT

新型「撞車碰瓷黨」惹各界關注，有司機在發生輕微交通事故後一段時間，被人無理追討「天價」賠償。警方早前接獲報案，經調查後展開行動，先後拘捕25人，包括申索人、涉案律師樓的法律助理等，有關這類交通意外索償詐騙案件，至今已累積達500宗，涉及金額達1億3500萬港元。警方經進一步調查後，昨(23日)展開新一輪行動，再拘捕多11人，而上次拘捕的一對涉案夫婦，已被落案起訴10條「欺詐罪」、「企圖欺詐罪」及10條「妨礙司法公正罪」，明日（25日）於東區裁判法院提堂。

商業罪案調查科署理警司盧愛健講述案情。楊偉亨攝
商業罪案調查科署理警司盧愛健講述案情。楊偉亨攝
警方於昨日再拘捕11人。楊偉亨攝
警方於昨日再拘捕11人。楊偉亨攝

商業罪案調查科署理警司盧愛健講述案件最新進展時表示，今年1月起，警方持續接獲香港保險業聯會、多間保險公司及市民報案，指有人在交通意外索償中進行詐騙行為，至今已累積達500宗懷疑個案，涉及金額達1億3500萬港元。當中約320宗個案，與同一間律師樓有關，警方高度關注案件，並自2月開始進行兩輪行動，拘捕共25名涉案人士，亦突擊搜查相關律師樓。

昨日警方進行另一輪拘捕行動， 共拘捕11名涉案人士，包括8男3女，年齡介乎28至47歲，他們報稱職業包括工程師、地產代理、運動教練等。其角色都是申索人，犯罪手法與以往被捕的申索人類似，包括訛稱病假期間失去工作收入，以及提供一些虛假文件等。有關被捕人現正被警方扣查。

就較早前所被捕的人士，經警方深入調查，警方已在今個月落案起訴兩名申索人，他們為一對本地夫婦，分別報稱為的士司機及護士。警方調查發現他們曾經使用虛假文書，包括車房維修單據及收入證明以騙取索償金額。警方共落案起訴兩人10條「欺詐罪」及「企圖欺詐罪」。

此外，因為他們循民事訴訟程序提交虛假文件，所以兩人亦都被控共10條「妨礙司法公正罪」。兩名被告將在明日(25日)於東區裁判法院提堂。警方會繼續全方位打擊有關「新型碰瓷黨」詐騙案，不排除稍後會陸續作出拘捕及起訴行動。

最後，警方再次提醒市民，如使用欺詐手段並意圖詐騙，即干犯香港法例第210 章《盗竊罪條例》第16A條「欺詐罪」。而若涉及向法庭提交虛假文件、作出失實陳述，更可能觸犯普通法中的「妨礙司法公正罪」。上述罪行均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。市民切勿以身試法。

 

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