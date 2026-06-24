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有片│兩米蛇闖深水灣泳灘「跳海」逃脫 泳客失聲尖叫 網民笑稱：條蛇仲驚過你

突發
更新時間：13:14 2026-06-24 HKT
發佈時間：13:14 2026-06-24 HKT

周日（21日）中午深水灣泳灘有巨蛇出沒，網上流出影片，顯示一條約2米長的蛇在沙灘上不斷游走。當時泳灘上人頭湧湧，泳客見狀都驚惶失措，登時尖叫聲四起，紛紛走避。事件驚動警方及消防員到場，人員與救生員等在場戒備。只見該條大蛇亦懷疑受驚，不斷竄逃，最後慌不擇路直奔海邊，游進海中失去影蹤。

據了解，當日該條蛇原本匿藏在大樹上，但被人發現，其後牠由樹上跌下闖進泳灘。網民看畢片段留言笑稱：「唔知以為見到恐龍，嘈喧巴閉」、「條蛇根本仲驚過你」，又打趣說該條蛇「墮海」、「蛇都要游龍舟水」。

警方表示，周日中午12時接獲康樂及文化事務署職員報案，指一條約2兩米長的蛇在深水灣泳灘的樹上。人員到場確認牠的位置，並召「蛇王」協助，惟其後被牠逃脫。

港九拯溺員工會呼籲市民前往海邊休憩、遊玩及游泳時，如果發現蛇類及各類野生水陸生物，務必保持安全距離，切勿伸手觸碰、圍攏上前接近。

工會指野生生物受到滋擾便會自衛反擊，一旦被咬，有機會造成傷口感染甚至中毒。如發現大型野生動物出沒，不要自行處理，盡快通知有關部門跟進，遠離危險，安心進行戶外活動。

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