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黃大仙竹園道水務署工地 男工遭鬆脫鐵鉤擊傷頭昏迷送院

突發
更新時間：15:43 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:17 2026-06-24 HKT

今日（24日）早上近10時半，警方接獲報案，指黃大仙竹園道鵬程苑外有一名男子昏迷倒地。救護員趕到，將事主送往伊利沙伯醫院搶救。警方將案件列作「工業意外」。

消息指，黃男（59歲）為一名水務署外判工人，今日他在一個離地約5至6米深的水務署工程工地工作，負責地底水管鋪設工程。當時他身邊有一台機器，上面有一個鐵鉤以用作拉動水管，惟機器啟動後，鐵鉤突然鬆脫並擊中他的頭部。 

據知，黃男被送往醫院搶救後，醫生經檢查後，證實他右臉及左手有裂傷，肝及腎亦有挫傷，治療後暫時沒有生命危險。

水務署回覆查詢時表示，今（24日）上午約9時45分，該署一名承建商工人在黃大仙竹園道一個水務署工地進行安裝水喉工程時受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。該署已要求承建商停止有關工作並進行安全檢查，同時責成承建商就意外展開深入調查。署方亦會全力協助相關部門調查。

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