車Cam直擊｜坑口Benz直駛行人過路處 男學生嚇窒險捱撞 網民斥：危駕拉得

將軍澳坑口發生私家車直衝行人過路處，拒讓途人過路的驚險事件。今晨（24日）網上流出一段車Cam短片，顯示今日早上約7時41分，一輛白色平治（Benz）私家車沿集福路行駛，當駛至港澳信義會小學對開行人過路處時，一名男學生攜着書包和手挽袋正在過路，未料平治未有收慢及停下，竟直接駛過行人過路處，與男生擦身而過。

男生嚇得目定口呆，更即時「窒步」未有繼續前行，幸他未有被撞倒。其後他一直望向涉平治，目送平治一路駛去。影片至此結束。

網民紛紛留言，斥責涉事的平治司機「完全無意識停車」、「好過份呀！爭啲車到人」，又形容「同學應該嚇到個心離一離」、「我揸車都覺得危險」。網民又認為涉事平治司機的行為，構成危險駕駛，直指「危駕！拉得！」、「城市炸彈，一定要舉報」、「呢d 真心要停牌」。