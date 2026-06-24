Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車Cam直擊｜坑口Benz直衝斑馬線 男學生嚇窒險捱撞 網民斥：危駕拉得

突發
更新時間：11:23 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:23 2026-06-24 HKT

將軍澳坑口發生私家車直衝行人過路處，拒讓途人過路的驚險事件。今晨（24日）網上流出一段車Cam短片，顯示今日早上約7時41分，一輛白色平治（Benz）私家車沿集福路行駛，當駛至港澳信義會小學對開時，一名男學生攜着書包和手挽袋正在斑馬線過路，未料平治未有收慢及停下，竟直接駛過斑馬線，與男生擦身而過。

男生嚇得目定口呆，更即時「窒步」未有繼續前行，幸他未有被撞倒。其後他一直望向涉平治，目送平治一路駛去。影片至此結束。

網民紛紛留言，斥責涉事的平治司機「完全無意識停車」、「好過份呀！爭啲車到人」，又形容「同學應該嚇到個心離一離」、「我揸車都覺得危險」。網民又認為涉事平治司機的行為，構成危險駕駛，直指「危駕！拉得！」、「城市炸彈，一定要舉報」、「呢d 真心要停牌」。

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
20小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
8小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
6小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
4小時前
宋王臺VS宋皇臺？8月新郵票設計被質疑寫錯字 香港郵政咁解釋
宋王臺VS宋皇臺？8月新郵票設計被質疑寫錯字 香港郵政咁解釋
教育新聞
9小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
5小時前