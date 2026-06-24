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父親晚飯曾飲酒憂醉駕 15歲子代揸「大膽車」父子灣仔遇查雙雙被捕

突發
更新時間：00:17 2026-06-24 HKT
發佈時間：00:17 2026-06-24 HKT

警方周二晚上於灣仔鴻興道近馬師道一帶設置路障進行酒精呼氣測試期間，發現一輛沿馬師道天橋駛下的私家車行車時左搖右擺，時快時慢，形跡可疑，遂將車輛截停作進一步調查。警方發現司機外貌相當年輕，其後證實為一名15歲，持香港身份證的巴基斯坦裔人士，為一名學生。

據了解，被捕少年當晚與父親在灣仔區用膳，其父曾飲酒，因不適宜駕駛，遂要求兒子代為駕車前往柴灣。據悉，涉事少年為首次駕駛私家車，涉案Tesla登記於其父親名下公司。

警方初步調查後，少年涉嫌「無牌駕駛、「未獲授權而取用運輸工具（TCWA）」及「沒有第三者保險而使用車輛」等罪行，案件仍在調查中；被捕少年的父親懷疑涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」罪名，同樣被拘捕。警方事後將兩父子帶走，正調查是否有人觸犯「容許他人無牌駕駛」。

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