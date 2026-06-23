返港婦過關被揭藏私煙落網 保釋兩周後重犯再被捕 罪成囚6星期

香港海關人員於5月21日在羅湖管制站截查一名返港49歲本地女子，在其手提袋內檢獲981支未完稅香煙，估計市值約4000元，應課稅值約3000元。該女被捕並獲准保釋。至6月6日，關員在落馬洲支線管制站再截查該女，在其手提袋內再檢獲1261支未完稅香煙，估計市值約5000元，應課稅值約4000元，該女再次被捕。

涉案49歲女子因進口或管有未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，涉嫌違反《應課稅品條例》，今日（6月23日）於粉嶺裁判法院合共被判監6星期和罰款2000元。

49歲返港女子首次被截查時，所攜帶的未完稅香煙。

另外，關員於4月19日在落馬洲支線管制站截查一名43歲中國籍抵港女旅客，在其行李箱內檢獲約1.3萬支未完稅香煙，估計市值約5.9萬元，應課稅值約4.6萬元，該名旅客隨即被捕。她同涉涉嫌違反《應課稅品條例》，今日在粉嶺法院被判監3個月和罰款1000元。

海關對上述兩宗判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，呼籲市民切勿以身試法。

43歲中國籍抵港女旅客攜帶的未完稅香煙。