透過多個數字銀行戶口洗黑錢 34歲內地女罪成囚47.5個月

一名現年34歲內地女子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（6月23日）在區域法院判刑，該名女子被裁定四項「洗黑錢」罪名成立，被判囚47.5個月。

警方2024年8月透過與銀行業界協作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億萬元懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」（DEEPATTACK）行動，共拘捕13名男女，包括上述被告。調查顯示，被捕女子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕女子涉嫌於2024年8至9月期間，共清洗約929萬元的懷疑犯罪得益。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口。資料圖片

該名被捕人其後被控以四項「洗黑錢」罪，她今日在區域法院𠄘認有關控罪，並被裁定全部罪名成立。控方就判刑申請加重刑罰，法庭審視案情後接納控方申請，將刑期加重約兩成半，最終判處其入獄47.5個月。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢或接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以「欺騙手段取得財產罪」，最高可判監十年。此外，租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。