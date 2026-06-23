Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

透過多個數字銀行戶口洗黑錢 34歲內地女罪成囚47.5個月

突發
更新時間：21:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:35 2026-06-23 HKT

一名現年34歲內地女子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（6月23日）在區域法院判刑，該名女子被裁定四項「洗黑錢」罪名成立，被判囚47.5個月。

警方2024年8月透過與銀行業界協作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億萬元懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」（DEEPATTACK）行動，共拘捕13名男女，包括上述被告。調查顯示，被捕女子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕女子涉嫌於2024年8至9月期間，共清洗約929萬元的懷疑犯罪得益。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口。資料圖片
警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口。資料圖片

該名被捕人其後被控以四項「洗黑錢」罪，她今日在區域法院𠄘認有關控罪，並被裁定全部罪名成立。控方就判刑申請加重刑罰，法庭審視案情後接納控方申請，將刑期加重約兩成半，最終判處其入獄47.5個月。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢或接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以「欺騙手段取得財產罪」，最高可判監十年。此外，租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
4小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
01:13
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
9小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
01:00
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
突發
5小時前
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
飲食
7小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
11小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
9小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
14小時前